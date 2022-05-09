***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden " İstanbul Çekmeköy 2. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi " nin Yer Teslimi, Yüklenici AYDUR İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. TUR. TAŞ. HİZ. LTD. ŞTİ. & CEVAHİR YAPI SAN. TUR. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI na 29.04.2022 Cuma günü yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027883BIST