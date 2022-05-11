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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2022 08:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize ait olan, %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08/04/2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tamamı nakden karşılanmak üzere şirket sermayesinin 150.000.000 TL'den 275.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, 10.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde sermaye artırımına ilişkin tescil ve ilan işlemleri tamamlanmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu tarafından artırım miktarının 1/4'ünün artırım sırasında, geri kalanın ise 24 aylık kanuni süre içerisinde nakden ödenmesine karar verilmiştir. 
Gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemleri neticesinde bağlı ortaklığımız Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısında ve pay grup oranlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.                





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029024


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Yarım 2.962 3.040 15,90  
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