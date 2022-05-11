***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 08:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.04.2022 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 17.05.2022 Salı günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029025
BIST
10:152.495
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BIST En Aktif Hisseler10:15
|ULUUN
|10,38
|15.663.015
|% 9,96
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|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
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|IMASM
|26,52
|3.260.422
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.293.614
|% 9,74
|
|ARASE
|97,05
|20.844.648
|% 6,82
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|KLMSN
|11,16
|10.571.281
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|679.860
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,88
|7.417.256
|% -9,94
|
|ARSAN
|4,36
|20.776.036
|% -9,17
|
|ETILR
|8,49
|5.513.430
|% -6,81
|
|KRDMD
|16,54
|383.428.844
|% -0,18
|
|THYAO
|42,44
|307.749.024
|% 0,57
|
|SAHOL
|20,94
|247.595.351
|% 2,15
|
|KOZAL
|187,70
|216.217.868
|% 1,35
|
|EREGL
|34,64
|202.400.102
|% 0,06
|
|DOHOL
|3,77
|145.819.959
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,76
|94.510.262
|% -0,36
|
|KRDMD
|16,54
|383.428.844
|% -0,18
|
|VAKBN
|4,49
|79.821.529
|% -2,18
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|YKBNK
|4,85
|78.453.419
|% 0,00
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|10:15
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,3010
|15,3057
|% 0,39
|
|Euro
|16,1790
|16,2019
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,7959
|18,8902
|% 0,27
|
|Frank
|15,3336
|15,4260
|% 0,40
|
|Riyal
|4,0623
|4,0827
|% 0,11
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,84
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,19
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|B. Petrol
|105
|105
|2,26
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