***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 08:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 3. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin sözleşmesi, Yüklenici İlk Yapı İnş. Tic. A.Ş. & Gürtaş Yapı End. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 10.05.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 836.080.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029026
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
0
En Düşük
0
18:0515,2886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0423
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
18:0516,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0708
|Açılış
|: 16,1500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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16,2682
En Düşük
16,0616
18:05911,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,94
|Açılış
|: 911,59
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|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|20,90
|88.310.388
|% 1,30
|
|TMPOL
|17,18
|23.613.992
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,15
|142.775.974
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,06
|79.916.015
|% 0,00
|
|TCELL
|20,82
|279.977.891
|% 0,00
|
|ULKER
|16,74
|36.199.356
|% 0,00
|
|SNGYO
|8,13
|72.514.430
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,73
|565.010.652
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,19
|8.316.054
|% 0,00
|
|TDGYO
|7,00
|4.979.085
|% 0,00
|
|SISE
|20,04
|3.456.366.870
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|2.803.194.200
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.376.127.782
|% 0,00
|
|ASELS
|24,18
|1.949.401.443
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,77
|1.620.111.152
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,21
|567.206.375
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,57
|3.318.744.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,85
|967.129.222
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,84
|719.095.848
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2732
|15,2886
|% 0,28
|
|Euro
|16,1340
|16,1533
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,9085
|19,0033
|% 0,87
|
|Frank
|15,3987
|15,4915
|% 0,83
|
|Riyal
|4,0839
|4,1044
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|5,98
|
|Altın Gr.
|911
|911
|9,00
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,73
|
Seans Raporu
18:05
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10:01XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 39, 013.00 milyon TL de
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17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
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17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
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17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem