***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 14:42
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 24.05.2022 Salı günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029165
BIST
16:192.435
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -54,71
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.435
16:1915,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0802
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:1916,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1433
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:19911,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,73
|Açılış
|: 911,14
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ULUUN
|10,38
|72.795.666
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.773.616
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.948.454
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.850.984
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.923.958
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.715.536
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.206.906
|% -9,98
|
|THYAO
|41,68
|2.410.530.598
|% -1,23
|
|SISE
|19,75
|2.292.372.896
|% -1,45
|
|KRDMD
|16,26
|1.805.740.040
|% -1,87
|
|ASELS
|23,76
|1.578.736.039
|% -1,74
|
|SAHOL
|20,00
|1.252.494.868
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,69
|581.354.253
|% -2,89
|
|YKBNK
|4,62
|837.734.433
|% -4,74
|
|VAKBN
|4,39
|527.543.716
|% -4,36
|
|KARSN
|5,17
|599.802.645
|% 0,98
|
|SISE
|19,75
|2.292.372.896
|% -1,45
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3141
|15,3265
|% 0,53
|
|Euro
|16,1948
|16,2258
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,8878
|18,9825
|% 0,76
|
|Frank
|15,3914
|15,4841
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0749
|4,0954
|% 0,42
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,11
|
|Altın Gr.
|909
|910
|7,18
|
|Cumhuriyet
|6.140
|6.232
|-15,00
|
|Tam
|6.109
|6.265
|-19,89
|
|Yarım
|2.953
|3.030
|-9,63
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,31
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34OZKGY
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 217, 675 adet işlem
-
16:34OZKGY
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 217, 675 adet işlem
-
16:33OYAYO
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 737, 929 adet işlem
-
16:32GZNMI
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 093 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 82 altında . İşlem hacmi 28, 382.00 milyon TL de