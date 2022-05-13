***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi'nde (KÖY 2. Etap), 1789 Ada 2 Parsel ve 1789 Ada 4 Parsel Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030077BIST