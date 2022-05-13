***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2022 09:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi'nde (KÖY 2. Etap), 1789 Ada 2 Parsel ve 1789 Ada 4 Parsel Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030077
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
0
En Düşük
0
18:0515,4443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0603
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4507
En Düşük
15,3668
18:0516,0904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0846
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1204
En Düşük
15,9645
18:05905,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,84
|Açılış
|: 905,43
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,41
|50.953.556
|% 13,71
|
|TSPOR
|4,41
|144.752.845
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,60
|12.912.179
|% 0,00
|
|LKMNH
|17,55
|2.545.224
|% 0,00
|
|YUNSA
|30,24
|30.295.831
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,06
|7.971.716
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,41
|144.752.845
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,60
|12.912.179
|% 0,00
|
|LKMNH
|17,55
|2.545.224
|% 0,00
|
|NATEN
|60,85
|33.915.664
|% 0,00
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% 0,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4415
|15,4443
|% 0,39
|
|Euro
|16,0623
|16,0904
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,8043
|18,8986
|% 0,69
|
|Frank
|15,3347
|15,4271
|% 0,56
|
|Riyal
|4,1038
|4,1244
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,50
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|0,13
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
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10:03XU100
Endeks 2, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 45, 474.00 milyon TL de
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10:01ALBRK
Yüzde 13.71 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 098, 727 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
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