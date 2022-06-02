***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 20:36
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 02.06.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 7.221.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 2.527.350.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35
ÖZ ER-KA İNŞ. TUR. ELEKT. TAAH. TİC. VE SAN. A.Ş. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034395
BIST
10:022.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,43
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.615
En Düşük
2.610
10:0216,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0444
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:0217,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0592
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:02989,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 989,11
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|YUNSA
|32,40
|1.292.436
|% 3,71
|
|MMCAS
|2,81
|347.378
|% 3,69
|
|RODRG
|16,00
|1.568.833
|% 3,23
|
|BRMEN
|1,93
|12.545
|% 2,66
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|713.511
|% -9,97
|
|CASA
|120,40
|46.836
|% -3,60
|
|OZRDN
|13,60
|166.926
|% -2,79
|
|LIDFA
|7,80
|179.829
|% -2,01
|
|THYAO
|49,60
|4.163.642.069
|% 0,00
|
|SASA
|40,54
|3.316.530.530
|% 0,85
|
|SAHOL
|20,98
|1.252.687.243
|% 0,00
|
|PETKM
|10,31
|1.172.667.039
|% 0,00
|
|ASELS
|24,94
|1.046.900.912
|% 0,40
|
|TSKB
|2,10
|634.079.260
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|725.992.719
|% 0,00
|
|PETKM
|10,31
|1.172.667.039
|% 0,00
|
|HALKB
|5,89
|617.370.020
|% 0,34
|
|SASA
|40,54
|3.316.530.530
|% 0,85
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4867
|16,4945
|% 0,25
|
|Euro
|17,7336
|17,7578
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6641
|20,7677
|% 0,12
|
|Frank
|17,1436
|17,2469
|% 0,16
|
|Riyal
|4,3836
|4,4056
|% 0,18
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,46
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,13
|