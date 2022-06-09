***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 20:57
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Gayrettepe Mahallesi, "İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 1646 Ada 55 Parselde yer alan 48 adet konut ve 3 adet ticari üniteden oluşan toplam 51 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 07.06.2022 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036604
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0516,9422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1840
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
16,7606
18:0518,3195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0743
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
17,9170
18:051.007,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -13,10
|Açılış
|: 1.007,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.033,91
En Düşük
994,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9204
|16,9515
|% -1,02
|
|Euro
|18,0731
|18,1715
|% -1,21
|
|Sterlin
|21,1518
|21,2579
|% -1,19
|
|Frank
|17,2456
|17,3495
|% -1,08
|
|Riyal
|4,5040
|4,5266
|% -1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-4,89
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-13,10
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,27
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
-
17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem