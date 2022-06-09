***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Gayrettepe Mahallesi, "İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 1646 Ada 55 Parselde yer alan 48 adet konut ve 3 adet ticari üniteden oluşan toplam 51 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 07.06.2022 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036604BIST