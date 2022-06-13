***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Gümüşçeşme Mahallesine ait 10004 Ada 1 Parselde yer alan 380 adet konut ve 30 adet ticari üniteden oluşan toplam 410 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 10.06.2022 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037037BIST