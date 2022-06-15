***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 10:23
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu 27.06.2022 Pazartesi günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhaleye ilişkin bilgiler ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037346
BIST
10:582.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,65
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
10:5817,2816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0170
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:5818,1330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1239
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1330
En Düşük
17,9589
10:581.010,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.010,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:57
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|RTALB
|15,92
|63.099.006
|% 7,64
|
|MEGAP
|6,94
|29.588.318
|% 6,93
|
|MEGAP
|6,94
|29.588.318
|% 6,93
|
|PAPIL
|14,72
|80.407.591
|% 6,67
|
|TSGYO
|4,45
|2.875.559
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.812.881
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|47,00
|774.099.826
|% 0,30
|
|SASA
|44,70
|462.621.793
|% 0,31
|
|EREGL
|30,56
|421.026.079
|% 0,46
|
|SISE
|21,98
|363.061.481
|% 0,18
|
|ASELS
|23,34
|298.064.817
|% 0,26
|
|TSKB
|2,18
|141.783.391
|% -0,91
|
|YKBNK
|4,59
|188.700.049
|% -0,65
|
|ISCTR
|4,65
|191.951.572
|% -3,12
|
|CEMAS
|1,43
|57.320.331
|% 3,62
|
|MARTI
|1,40
|54.800.603
|% 0,00
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2647
|17,2733
|% 0,05
|
|Euro
|18,1105
|18,1374
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,7211
|20,8251
|% 0,31
|
|Frank
|17,2234
|17,3272
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5879
|4,6109
|% -0,03
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|11,25
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.821
|33,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,19
|