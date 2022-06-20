***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 11:03
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici YILDIZLAR İNŞ. VE TİC. A.Ş. ile 17.06.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 2.264.600.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %35,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 792.610.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038196
BIST
13:512.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,47
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.529
13:5117,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:5118,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0720
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:511.024,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.024,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:49
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|146.531.488
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.289.861
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|HUBVC
|8,19
|15.519.892
|% -4,21
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|THYAO
|49,34
|3.655.600.155
|% 2,41
|
|EREGL
|27,98
|1.833.589.058
|% -2,98
|
|SASA
|45,76
|980.600.856
|% -0,61
|
|TUPRS
|258,20
|805.145.197
|% -3,80
|
|SISE
|21,92
|788.645.762
|% 0,09
|
|ODAS
|3,08
|670.185.100
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,89
|617.908.042
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,03
|406.485.789
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,64
|199.927.693
|% 0,76
|
|THYAO
|49,34
|3.655.600.155
|% 2,41
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3254
|17,3348
|% 0,06
|
|Euro
|18,2423
|18,2592
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,1788
|21,2850
|% 0,31
|
|Frank
|17,9362
|18,0442
|% 0,87
|
|Riyal
|4,6046
|4,6277
|% 0,03
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.804
|6.899
|-67,00
|
|Yarım
|3.340
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,68
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,41
|