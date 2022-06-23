***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 09:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 22.06.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 4.745.714.286 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.661.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35
CEVAHİR YAPI SAN. TURZ. VE TİC. A.Ş. & HB GRUP İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038831
BIST
09:552.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,77
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.576
En Düşük
2.576
09:5517,3628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3705
En Düşük
17,3014
09:5518,3848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0547
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3902
En Düşük
18,2968
09:551.023,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.023,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|1,44
|2.758.240
|% 0,00
|
|ULKER
|15,39
|25.617.919
|% 0,00
|
|USAK
|1,88
|12.582.367
|% 0,00
|
|YUNSA
|35,20
|37.207.873
|% 0,00
|
|VAKKO
|14,16
|13.325.338
|% 0,00
|
|YESIL
|1,44
|2.758.240
|% 0,00
|
|ULKER
|15,39
|25.617.919
|% 0,00
|
|USAK
|1,88
|12.582.367
|% 0,00
|
|YUNSA
|35,20
|37.207.873
|% 0,00
|
|VAKKO
|14,16
|13.325.338
|% 0,00
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,00
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% 0,00
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% 0,00
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% 0,00
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3507
|17,3631
|% 0,13
|
|Euro
|18,3709
|18,3946
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,1729
|21,2791
|% -0,02
|
|Frank
|17,9819
|18,0902
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6119
|4,6350
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,20
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.790
|6.891
|-27,00
|
|Yarım
|3.334
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,38
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,20
|