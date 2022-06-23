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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2022 09:33
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İstanbul Avcılar Firuzköy 2. Etap Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 22.06.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 4.745.714.286 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.661.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %35
CEVAHİR YAPI SAN. TURZ. VE TİC. A.Ş. & HB GRUP İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.  İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038831


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USAK 1,88 12.582.367 % 0,00  
YUNSA 35,20 37.207.873 % 0,00  
VAKKO 14,16 13.325.338 % 0,00  
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Dolar 17,3507 17,3631 % 0,13  
Euro 18,3709 18,3946 % 0,35  
Sterlin 21,1729 21,2791 % -0,02  
Frank 17,9819 18,0902 % 0,18  
Riyal 4,6119 4,6350 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 -2,20  
Altın Gr. 1.024 1.024 0,12  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.790 6.891 -27,00  
Yarım 3.334 3.371 -13,00  
Çeyrek 1.670 1.685 -6,00  
Gümüş.Ons 21,36 21,38 -0,04  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,03  
B. Petrol 111 111 -1,20  
Seans Raporu 18:05
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