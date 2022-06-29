***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 17:46
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 06.07.2022 Çarşamba günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040107
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0588
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0981
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:59972,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,60
|Açılış
|: 972,51
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|OYAYO
|8,89
|8.029.212
|% 8,15
|
|DURDO
|22,26
|19.651.184
|% 7,23
|
|ECILC
|10,52
|281.876.356
|% 5,20
|
|CLEBI
|374,50
|207.178.251
|% 4,26
|
|EGEEN
|2.298,20
|322.033.357
|% -8,09
|
|KRSTL
|7,01
|3.165.217
|% -7,15
|
|TIRE
|22,80
|56.789.542
|% -6,94
|
|KCHOL
|37,12
|661.975.839
|% -6,92
|
|YUNSA
|31,20
|27.553.760
|% -6,92
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5642
|16,6234
|% -0,35
|
|Euro
|17,3191
|17,4551
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,1457
|20,2467
|% -0,58
|
|Frank
|17,3601
|17,4647
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4191
|4,4412
|% -0,27
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-1,07
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.496
|6.607
|-30,00
|
|Yarım
|3.180
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,37
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem