***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2022 16:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 Ada 1 Parseldeki B06, B07, B08 Konut, Otopark ve İşyeri Blokları, 16773 Ada 2 Parseldeki C04, C05 ve 16771 Ada 1 Parseldeki A05 İşyeri Bloklarının kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 01.07.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041659
BIST
16:072.396
En Yüksek
|Değişim
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|| -9,80
|Açılış
|: 2.418
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|Önceki Kapanış
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2.426
En Düşük
2.387
16:0717,0244
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:0717,4918
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 977,78
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988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:05
|GEREL
|4,56
|38.998.545
|% 8,57
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|CANTE
|43,12
|39.723.568
|% 7,80
|
|GZNMI
|45,24
|28.674.848
|% 7,51
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|KRGYO
|8,70
|102.792.090
|% 7,01
|
|ULUSE
|207,00
|13.647.630
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,08
|3.126.070.674
|% -1,26
|
|EREGL
|26,12
|1.273.799.682
|% 0,62
|
|HEKTS
|30,52
|1.145.290.370
|% 5,97
|
|SASA
|39,86
|1.093.637.778
|% -1,58
|
|SISE
|21,28
|1.080.727.679
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,85
|965.337.358
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,26
|709.988.203
|% -0,47
|
|ODAS
|2,76
|404.709.134
|% 1,10
|
|TSKB
|1,97
|168.433.242
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,70
|747.496.802
|% 0,28
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0144
|17,0261
|% 1,19
|
|Euro
|17,4845
|17,5039
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,2739
|20,3756
|% -0,05
|
|Frank
|17,5248
|17,6304
|% 0,61
|
|Riyal
|4,5141
|4,5367
|% 1,07
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-11,01
|
|Altın Gr.
|985
|986
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|56,00
|
|Tam
|6.580
|6.668
|42,00
|
|Yarım
|3.221
|3.261
|21,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.630
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,70
|