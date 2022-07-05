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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2022 16:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 Ada 1 Parseldeki B06, B07, B08 Konut, Otopark ve İşyeri Blokları, 16773 Ada 2 Parseldeki C04, C05 ve 16771 Ada 1 Parseldeki A05 İşyeri Bloklarının kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 01.07.2022 tarihinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041659


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Altın Gr. 985 986 7,76  
Cumhuriyet 6.595 6.695 56,00  
Tam 6.580 6.668 42,00  
Yarım 3.221 3.261 21,00  
Çeyrek 1.613 1.630 11,00  
Gümüş.Ons 19,56 19,59 -0,40  
Gümüş Gr. 10,81 10,82 0,01  
B. Petrol 112 112 -1,70  
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