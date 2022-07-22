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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2022 08:52
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 21.07.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 3.562.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.781.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %50
KİLER GYO A.Ş. & BİSKON YAPI A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047251


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BIST En Aktif Hisseler11:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 35.022.211 % 10,00  
CANTE 55,15 24.673.160 % 7,71  
EGEPO 11,21 6.672.442 % 6,66  
ULUUN 26,98 251.767.812 % 6,64  
TLMAN 30,82 19.504.792 % 6,50  
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11:08 Alış Satış %  
Dolar 17,7469 17,7550 % 0,26  
Euro 18,0248 18,0403 % -0,50  
Sterlin 21,1122 21,2180 % -0,44  
Frank 18,2617 18,3717 % 0,02  
Riyal 4,7096 4,7332 % 0,18  
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11:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 -0,58  
Altın Gr. 979 980 0,65  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.639 6.720 -42,00  
Yarım 3.235 3.289 -19,00  
Çeyrek 1.622 1.644 -10,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 -0,09  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,05  
B. Petrol 103 103 -0,41  
Seans Raporu 11:08
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