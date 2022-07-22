***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 08:52
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 21.07.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 3.562.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.781.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %50
KİLER GYO A.Ş. & BİSKON YAPI A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047251
BIST
11:102.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,14
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.539
En Düşük
2.524
11:1017,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0424
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
11:1018,0345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0970
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
11:10980,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,55
|Açılış
|: 980,56
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler11:08
|KLRHO
|16,28
|35.022.211
|% 10,00
|
|CANTE
|55,15
|24.673.160
|% 7,71
|
|EGEPO
|11,21
|6.672.442
|% 6,66
|
|ULUUN
|26,98
|251.767.812
|% 6,64
|
|TLMAN
|30,82
|19.504.792
|% 6,50
|
|UFUK
|94,50
|2.892.838
|% -4,45
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|ORCAY
|18,02
|49.300.397
|% -3,33
|
|COSMO
|10,50
|141.750
|% -2,60
|
|TSGYO
|4,98
|10.702.572
|% -2,54
|
|THYAO
|51,80
|876.057.763
|% 0,39
|
|SISE
|21,54
|720.281.596
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,08
|264.105.292
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|263.826.277
|% -0,27
|
|ULUUN
|26,98
|251.767.812
|% 6,64
|
|EKGYO
|3,08
|264.105.292
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|263.826.277
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,37
|69.588.087
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,79
|181.870.366
|% 3,84
|
|TSKB
|2,33
|88.859.678
|% 1,30
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7469
|17,7550
|% 0,26
|
|Euro
|18,0248
|18,0403
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,1122
|21,2180
|% -0,44
|
|Frank
|18,2617
|18,3717
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7096
|4,7332
|% 0,18
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,58
|
|Altın Gr.
|979
|980
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.639
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.235
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,41
|
Seans Raporu
11:08
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11:23XU100
Endeks 2, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 6, 939.00 milyon TL de
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11:23YAYLA
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 762, 270 adet işlem
-
11:22YAYLA
Yüzde 4.33 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 752, 111 adet işlem
-
11:21MERKO
Yüzde 5.44 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 847, 700 adet işlem
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11:20IEYHO
Yüzde 5.13 oranında artışla 0.82 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 073, 154 adet işlem