***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 18:36
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Büyükyalı İstanbul), 774 Ada 83 Parsel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, T1, T2, T3 Bloklar ile 774 Ada 73 Parsel K, L, M, N, O, P, S Bloklar ve Bu Parsellere Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 03.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052023
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1339
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3995
En Düşük
18,2123
18:051.031,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 14,21
|Açılış
|: 1.031,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9379
|17,9406
|% 0,08
|
|Euro
|18,3446
|18,3760
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,7017
|21,8105
|% -0,03
|
|Frank
|18,6666
|18,7791
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7621
|4,7860
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|22,60
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|13,98
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.896
|6.975
|72,00
|
|Yarım
|3.360
|3.410
|35,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.705
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-3,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO