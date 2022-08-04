***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 18:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bakanlık adına İstanbul Kartal 12711 Ada 2 Parsel işi ihalesinin 1. Oturumu 10.08.2022 Çarşamba saat 11.00'de şirketimiz tarafından yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052020
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0545
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9640
En Düşük
17,8915
18:0518,3803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
18:051.032,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.032,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,90
|14.244.142
|% 0,00
|
|ADEL
|28,38
|13.370.163
|% 0,00
|
|ADESE
|0,85
|62.112.296
|% 0,00
|
|AEFES
|36,58
|197.392.421
|% 0,00
|
|AGYO
|4,80
|25.269.924
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,90
|14.244.142
|% 0,00
|
|ADEL
|28,38
|13.370.163
|% 0,00
|
|ADESE
|0,85
|62.112.296
|% 0,00
|
|AEFES
|36,58
|197.392.421
|% 0,00
|
|AGYO
|4,80
|25.269.924
|% 0,00
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,00
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 0,00
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.312
|% 0,00
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 0,00
|
|KARSN
|7,43
|1.762.674.932
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9565
|17,9612
|% 0,29
|
|Euro
|18,3739
|18,3810
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,7137
|21,8226
|% -0,02
|
|Frank
|18,6743
|18,7868
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7609
|4,7848
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-0,16
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,07
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.907
|6.998
|8,00
|
|Yarım
|3.365
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,07
|
|B. Petrol
|94,59
|94,59
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO