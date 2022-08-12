***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Başakşehir Hoşdere 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 11.08.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleriGelen en yüksek teklifArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 2.870.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 861.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %30AYDUR YAPI A.Ş. tarafından verilmiştir.Teklifler değerlendirme aşamasındadır.İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054950BIST