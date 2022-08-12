***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2022 10:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Başakşehir Hoşdere 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 11.08.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 2.870.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 861.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %30
AYDUR YAPI A.Ş. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054950
BIST
12:592.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 8,77
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:5917,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0227
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:5918,4964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0362
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:591.032,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.032,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TRCAS
|10,57
|76.648.805
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|51.515.779
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|76.311.979
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.561.668
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.822.542
|% 9,77
|
|PAMEL
|168,80
|13.304.374
|% -9,83
|
|KZBGY
|28,90
|25.467.397
|% -7,96
|
|DOBUR
|44,50
|863.574
|% -6,71
|
|AKENR
|2,05
|77.002.219
|% -6,39
|
|BLCYT
|12,11
|43.247.458
|% -6,12
|
|THYAO
|62,90
|3.668.045.657
|% 2,44
|
|YKBNK
|5,70
|960.287.546
|% 1,42
|
|SAHOL
|23,86
|909.595.174
|% -1,16
|
|AKBNK
|10,30
|894.020.825
|% 2,28
|
|GARAN
|18,15
|827.511.881
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,70
|960.287.546
|% 1,42
|
|ODAS
|4,01
|671.214.031
|% 2,04
|
|VAKBN
|4,63
|625.476.737
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|508.824.624
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,64
|386.958.205
|% -0,27
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9612
|% 0,13
|
|Euro
|18,4862
|18,4953
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,7593
|21,8685
|% -0,34
|
|Frank
|18,9894
|19,1038
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7682
|4,7922
|% 0,09
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-3,60
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.886
|6.990
|-34,00
|
|Tam
|6.920
|6.970
|-22,00
|
|Yarım
|3.372
|3.408
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,66
|