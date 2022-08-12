***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden "İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1. Etap Konut ve Ticaret ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İkmal İnşaatı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici "Ahes İnş. Tic. ve San. A.Ş. & Misek İnş. Tic. ve San. A.Ş. Adi Ortaklığı" na 10.08.2022 Çarşamba günü yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055220BIST