***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 19:40
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Kartal 12711 Ada 2 Parsel Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 01.09.2022 Perşembe günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057888
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
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|Önceki Kapanış
|: 3.062
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3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0482
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,0710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 18,2000
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|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,1588
En Düşük
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|Açılış
|: 1.017,33
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|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
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1.021,36
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1104
|18,1190
|% 0,30
|
|Euro
|18,0473
|18,0687
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,3462
|21,4533
|% 0,82
|
|Frank
|18,7055
|18,8182
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8083
|4,8324
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|10,05
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|9,39
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.831
|6.906
|24,00
|
|Yarım
|3.328
|3.376
|11,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.688
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,10
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,71
|