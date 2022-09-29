***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden " İstanbul Çekmeköy 3. Etap 4. Kısım Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi " nin Yer Teslimi, Yüklenici Gökyol İnş. Ve San. A.Ş. & Marjinal Yol Yapı A.Ş. İş Ortaklığı'na 27.09.2022 Salı günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066145
BIST
17:253.066
En Yüksek
|Değişim
|: -4,14%
|| -132,53
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.057
17:2518,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:2518,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:25982,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,24
|Açılış
|: 982,29
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:25
|BFREN
|1.390,40
|23.983.693
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|HEKTS
|53,55
|1.924.923.552
|% -10,00
|
|ALARK
|56,30
|441.156.635
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.047.822
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|161.025.054
|% -9,96
|
|AVOD
|2,36
|74.721.587
|% -9,92
|
|THYAO
|66,00
|3.641.243.204
|% -4,28
|
|ASELS
|29,26
|3.215.391.894
|% 1,81
|
|YKBNK
|6,85
|2.074.452.833
|% -2,97
|
|HEKTS
|53,55
|1.924.923.552
|% -10,00
|
|GARAN
|18,64
|1.795.965.832
|% -3,17
|
|SKBNK
|1,83
|945.081.132
|% -1,61
|
|TSKB
|2,39
|987.416.532
|% 2,14
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,85
|2.074.452.833
|% -2,97
|
|ZOREN
|3,18
|896.833.199
|% -7,83
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5182
|18,5303
|% 0,07
|
|Euro
|18,0652
|18,0798
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,2436
|20,3452
|% 0,78
|
|Frank
|18,7882
|18,9014
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9166
|4,9412
|% 0,39
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,51
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.615
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.219
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-1,00
|
Seans Raporu
17:25
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17:40ULUUN
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 22.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 611, 519 adet işlem
-
17:39DEVA
Yüzde -8.18 oranında düşüşle 34.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 199, 274 adet işlem
-
17:38MNDRS
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 893, 081 adet işlem
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TKFEN, TOASO
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TUPRS, VESTL