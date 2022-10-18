***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2022 18:03
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Egemen İnş. ve Tic. A.Ş. & Okyanus Enerji Üretim İnş. A.Ş. İş Ortaklığı ile 13.10.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 789.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072740
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,06
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
18:0518,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
18:0518,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0372
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
18:05986,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,54
|Açılış
|: 986,13
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,88
|169.211.706
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|80.282.766
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.470.339
|% 10,00
|
|DAGHL
|27,28
|34.998.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|8.111.890
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.936.796
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|138.097.526
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.882.253.703
|% -9,90
|
|CMENT
|52,50
|1.091.875
|% -9,56
|
|KLRHO
|33,86
|238.926.691
|% -7,54
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 2,39
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% -3,30
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5814
|18,5841
|% 0,02
|
|Euro
|18,3130
|18,3292
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,9679
|21,0731
|% -0,44
|
|Frank
|18,5686
|18,6804
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9331
|4,9579
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|0,15
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.673
|6.758
|29,00
|
|Yarım
|3.252
|3.305
|16,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,29
|89,29
|-2,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem