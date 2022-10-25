***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 10:16
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Eyüpsultan Göktürk 2. Etap Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici CEVAHİR Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. ile 24.10.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 2.295.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073820
BIST
12:413.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 14,74
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:4118,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:4118,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0466
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:41982,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,78
|Açılış
|: 982,55
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,15
BIST En Aktif Hisseler12:39
|TSPOR
|4,95
|274.240.957
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|25.513.370
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|2.013.325
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.234.610
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|437.645.278
|% 9,99
|
|GESAN
|142,20
|537.591.452
|% -10,00
|
|PENTA
|63,80
|62.173.713
|% -9,95
|
|YEOTK
|47,94
|86.051.129
|% -9,89
|
|CONSE
|7,38
|214.472.106
|% -9,89
|
|SKTAS
|3,48
|47.508.775
|% -8,90
|
|THYAO
|101,90
|2.974.673.307
|% 2,41
|
|SASA
|105,90
|1.518.465.381
|% 5,90
|
|SISE
|33,16
|1.425.984.030
|% 2,16
|
|YKBNK
|9,60
|1.357.859.120
|% 2,45
|
|EKGYO
|4,67
|1.132.302.856
|% 0,86
|
|TSKB
|3,12
|780.427.241
|% 7,59
|
|SKBNK
|2,15
|512.158.673
|% 8,59
|
|EKGYO
|4,67
|1.132.302.856
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.357.859.120
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,93
|1.123.649.722
|% 2,80
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6062
|18,6106
|% 0,15
|
|Euro
|18,3617
|18,3716
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,0392
|21,1447
|% 0,59
|
|Frank
|18,4965
|18,6080
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9353
|4,9601
|% 0,06
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-7,78
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.633
|6.716
|-53,00
|
|Yarım
|3.232
|3.281
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,89
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,21
|90,21
|-1,00
|