***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, İstasyon Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında, 884 Ada 1 Parselde 670 olan konut adedi korunarak 113 adet olan ticari ünite sayısı, inşaat alanı değişmeyecek şekilde 63 adet olarak revizyona gidilmiş olup, parsel bazında toplam 733 adet Bağımsız Bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları 21.10.2022 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075244BIST