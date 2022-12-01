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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2022 09:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 2.539.654.848,34 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 3.849.800.471,19 TL'ye yükselmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083369


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Frank 19,6691 19,7876 % 0,25  
Riyal 4,9437 4,9685 % 0,05  
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11:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 7,62  
Altın Gr. 1.064 1.065 4,43  
Cumhuriyet 7.007 7.113 14,00  
Tam 7.102 7.166 11,00  
Yarım 3.444 3.503 5,00  
Çeyrek 1.727 1.751 3,00  
Gümüş.Ons 22,10 22,14 -0,08  
Gümüş Gr. 13,22 13,24 -0,05  
B. Petrol 86,86 86,86 -0,11  
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