***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 09:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 2.539.654.848,34 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 3.849.800.471,19 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083369
BIST
11:465.080
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 102,30
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:4618,6390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:4619,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0799
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:461.066,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.066,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:44
|GENIL
|44,88
|34.230.021
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.784.690
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|333.924.135
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,61
|6.324.851
|% -6,11
|
|OYYAT
|40,12
|60.746.680
|% -3,56
|
|THYAO
|125,40
|4.050.200.218
|% 4,50
|
|KRDMD
|15,68
|2.738.826.471
|% 6,45
|
|SISE
|39,94
|2.190.821.267
|% 2,15
|
|EREGL
|43,96
|2.015.650.646
|% 3,05
|
|PETKM
|18,23
|1.690.557.706
|% 1,90
|
|KRDMD
|15,68
|2.738.826.471
|% 6,45
|
|YKBNK
|11,95
|1.609.838.346
|% -0,83
|
|EKGYO
|7,09
|920.753.144
|% 2,90
|
|SKBNK
|2,72
|297.144.039
|% 0,37
|
|ISCTR
|10,54
|1.139.776.723
|% 1,74
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6324
|18,6438
|% 0,06
|
|Euro
|19,4724
|19,4793
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,5096
|22,6224
|% 0,53
|
|Frank
|19,6691
|19,7876
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,05
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,62
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|4,43
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.102
|7.166
|11,00
|
|Yarım
|3.444
|3.503
|5,00
|
|Çeyrek
|1.727
|1.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,11
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:59KRTEK
Yüzde 7.68 oranında artışla 30.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 528 adet işlem
-
11:58XU100
Endeks 5, 076 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 98 üstünde . İşlem hacmi 42, 858.00 milyon TL de
-
11:55QUAGR
Yüzde 6.87 oranında artışla 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 835, 327 adet işlem
-
11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, YKBNK, TOASO
-
11:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KRDMD, VESTL