***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 17:11
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Karat 34), 1542 Ada 37 Parsel F Blok ve Bu Bloğa Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 14.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087581
BIST
17:015.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 28,90
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
17:0118,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
17:0119,9981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0987
|Açılış
|: 19,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0138
En Düşük
19,7813
17:011.065,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,61
|Açılış
|: 1.065,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|38.612.140
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|149.785.533
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|480.865.789
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|269.450.409
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,18
|432.657.173
|% -9,78
|
|SILVR
|19,16
|231.604.685
|% -8,33
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|138,70
|7.076.866.774
|% 1,24
|
|ASELS
|57,25
|6.677.908.558
|% 1,51
|
|ENKAI
|25,62
|5.036.758.126
|% 9,96
|
|AKBNK
|17,98
|4.867.225.143
|% 3,99
|
|ISCTR
|11,74
|4.841.329.071
|% 5,10
|
|SKBNK
|2,83
|1.761.969.875
|% 4,04
|
|EKGYO
|7,68
|4.540.820.142
|% -3,40
|
|ISCTR
|11,74
|4.841.329.071
|% 5,10
|
|YKBNK
|11,56
|3.395.911.916
|% 3,96
|
|VAKBN
|10,93
|3.218.620.451
|% 3,02
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6441
|18,6513
|% 0,16
|
|Euro
|19,9722
|19,9942
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,8989
|23,0137
|% -0,76
|
|Frank
|20,0368
|20,1575
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,13
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-25,59
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-16,20
|
|Cumhuriyet
|7.177
|7.285
|-72,00
|
|Tam
|7.201
|7.260
|-68,00
|
|Yarım
|3.487
|3.549
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.774
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,92
|13,94
|-0,39
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|-0,42
|
Seans Raporu
16:59
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17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 5 artarak (% 0.73 ) 5, 474
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17:14XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 104, 072.00 milyon TL de
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17:13RAYSG
Yüzde 4.60 oranında artışla 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 527 adet işlem
-
17:11BASGZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 166, 469 adet işlem
-
17:10ISCTR
Yüzde 5.46 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 406, 903, 834 adet işlem