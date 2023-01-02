***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 11:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 1.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin geçici kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 29.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091953
BIST
15:445.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 143,93
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.654
En Düşük
5.568
15:4418,7278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
15:4420,0262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
15:441.098,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.098,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EGEEN
|6.812,30
|599.268.567
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.706.907
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.455.070
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.122.178
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|234.009.159
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,50
|6.614.014.177
|% 3,01
|
|THYAO
|145,40
|5.546.130.638
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,39
|5.328.820.175
|% 7,56
|
|TCELL
|40,38
|4.066.760.164
|% 6,60
|
|ASELS
|63,95
|3.841.842.794
|% 2,90
|
|EKGYO
|9,39
|5.328.820.175
|% 7,56
|
|YKBNK
|12,06
|2.316.884.157
|% 2,12
|
|DOHOL
|11,04
|2.063.870.746
|% 4,35
|
|ISCTR
|13,18
|2.144.094.553
|% 3,21
|
|PETKM
|20,46
|3.191.707.441
|% 2,51
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7227
|18,7256
|% 0,13
|
|Euro
|20,0011
|20,0235
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4993
|22,6121
|% -0,18
|
|Frank
|20,1794
|20,3010
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9662
|4,9911
|% 0,11
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,39
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.441
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55AKMGY
Yüzde 9.12 oranında artışla 89.15 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 495 adet işlem
-
15:54GLYHO
Yüzde 7.12 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 754, 260 adet işlem
-
15:53MEPET
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 584, 141 adet işlem
-
15:52ETILR
Yüzde 8.44 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 441, 455 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 5, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 78, 325.00 milyon TL de