***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.01.2023 tarihinde 1. oturumu yapılan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 9. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 07.02.2023 Salı günü yapılacağı duyurulan Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. Oturumu, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle 01.03.2023 Çarşamba günü 14.30'da yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113028BIST