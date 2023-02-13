***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.02.2023 Salı günü saat 11:00'de yapılacağı duyurulan İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle 28.02.2023 Salı günü saat 11:00'de yapılmak üzere ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113029BIST