***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2023 20:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.02.2023 Salı günü saat 11:00'de yapılacağı duyurulan İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumu ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle 28.02.2023 Salı günü saat 11:00'de yapılmak üzere ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113029
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8557
En Düşük
18,8250
10:4220,1755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0268
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2277
En Düşük
20,1530
10:421.123,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.123,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.124,08
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8377
|18,8478
|% 0,05
|
|Euro
|20,1701
|20,1755
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,8029
|22,9173
|% 0,02
|
|Frank
|20,3970
|20,5199
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0062
|5,0313
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.124
|0,34
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.611
|7.684
|4,00
|
|Yarım
|3.718
|3.760
|2,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.880
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,02
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,00
|
Seans Raporu
10:42
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