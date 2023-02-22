***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 09:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin geçici kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 20.02.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115770
BIST
10:455.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -29,31
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:4518,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8796
En Düşük
18,8057
10:4520,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:451.115,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.115,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.115,57
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:45
|SEGYO
|2,31
|8.297.511
|% 10,00
|
|BNTAS
|7,02
|72.739.035
|% 9,86
|
|ISDMR
|44,18
|864.533.611
|% 9,52
|
|BURVA
|36,40
|12.136.275
|% 8,14
|
|RYGYO
|11,93
|73.987.991
|% 8,06
|
|AFYON
|11,34
|130.996.864
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|43.002.150
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|157.933.232
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,47
|13.896.665
|% -9,99
|
|MRSHL
|616,90
|19.006.407
|% -9,99
|
|EREGL
|46,50
|2.857.119.878
|% -6,74
|
|KRDMD
|23,24
|1.490.959.128
|% -7,34
|
|THYAO
|139,10
|1.366.440.612
|% 1,16
|
|ISDMR
|44,18
|864.533.611
|% 9,52
|
|EKGYO
|8,34
|837.545.347
|% -6,61
|
|EKGYO
|8,34
|837.545.347
|% -6,61
|
|KRDMD
|23,24
|1.490.959.128
|% -7,34
|
|EREGL
|46,50
|2.857.119.878
|% -6,74
|
|YKBNK
|9,14
|388.176.606
|% 1,90
|
|PETKM
|16,82
|435.974.146
|% -1,52
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8770
|18,8793
|% 0,07
|
|Euro
|20,1082
|20,1146
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,8117
|22,9261
|% 0,19
|
|Frank
|20,3055
|20,4278
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0167
|5,0418
|% 0,04
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|5,07
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,81
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.631
|7.704
|5,00
|
|Yarım
|3.728
|3.770
|3,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.885
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-0,43
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00RODRG
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 66.70 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 990 adet işlem
-
10:59IZMDC
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 891, 869 adet işlem
-
10:58XU100
Endeks 5, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 19, 079.00 milyon TL de
-
10:58GWIND
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 436, 767 adet işlem
-
10:57OYAKC
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 36.08 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 263, 273 adet işlem