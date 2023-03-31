***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 12:41
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2023 tarihinde1. oturumu yapılan İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 05.04.2023 Çarşamba günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130151
BIST
13:014.839
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
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1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler12:59
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.524.034
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.847.845
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.130.408
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.429.274
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,90
|788.667.014
|% -9,87
|
|GOKNR
|20,14
|875.443.878
|% -8,62
|
|MNDRS
|9,23
|68.124.896
|% -8,52
|
|IHAAS
|150,80
|18.817.381
|% -8,33
|
|TUPRS
|541,10
|1.307.479.346
|% 0,39
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|KOZAL
|21,26
|1.005.064.138
|% 1,53
|
|EREGL
|35,84
|996.246.807
|% -0,22
|
|ASELS
|53,25
|984.420.180
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|330.427.174
|% 3,85
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|ISCTR
|13,15
|764.450.822
|% -2,74
|
|YKBNK
|9,66
|514.476.871
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,26
|327.279.552
|% -2,19
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1806
|19,1954
|% 0,15
|
|Euro
|20,8960
|20,9153
|% -0,11
|
|Sterlin
|23,6559
|23,7745
|% -0,09
|
|Frank
|20,8310
|20,9565
|% -0,36
|
|Riyal
|5,0958
|5,1213
|% 0,08
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.230
|8.313
|-5,00
|
|Yarım
|4.035
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|-0,16
|