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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.04.2023 10:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 05.04.2023 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 4.125.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.650.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40
FUZUL YAPI İNŞ. PAZ. A.Ş. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132342


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 13,64 15.548.195 % 10,00  
DIRIT 7,15 271.893 % 10,00  
MMCAS 5,50 383.515 % 10,00  
MARKA 17,83 10.210.653 % 9,99  
HKTM 49,82 36.339.503 % 9,98  
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13:23 Alış Satış %  
Dolar 19,2564 19,2614 % 0,12  
Euro 21,0361 21,1051 % 0,46  
Sterlin 23,9237 24,0437 % 0,07  
Frank 21,1885 21,3161 % 0,24  
Riyal 5,1184 5,1441 % 0,09  
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13:23 Alış Satış %  
Altın Ons 2.019 2.019 -1,81  
Altın Gr. 1.250 1.250 0,09  
Cumhuriyet 8.452 8.580 -15,00  
Tam 8.508 8.556 -20,00  
Yarım 4.155 4.187 -9,00  
Çeyrek 2.078 2.093 -5,00  
Gümüş.Ons 24,96 24,98 0,04  
Gümüş Gr. 15,44 15,46 0,02  
B. Petrol 84,75 84,75 -0,24  
Seans Raporu 13:23
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