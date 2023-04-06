***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2023 10:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 05.04.2023 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 4.125.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.650.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40
FUZUL YAPI İNŞ. PAZ. A.Ş. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132342
BIST
13:234.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 35,00
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.920
13:2319,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
13:2321,1051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0976
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
13:231.250,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.250,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ELITE
|13,64
|15.548.195
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|383.515
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|10.210.653
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|36.339.503
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,70
|97.096.953
|% -8,22
|
|QNBFL
|72,10
|37.518
|% -7,21
|
|DGGYO
|33,60
|28.827.419
|% -6,67
|
|DOGUB
|18,99
|29.233.672
|% -4,95
|
|KUTPO
|46,18
|31.667.771
|% -4,47
|
|AKFYE
|15,89
|2.491.853.764
|% -4,45
|
|ASTOR
|59,15
|1.644.377.248
|% 3,77
|
|THYAO
|127,70
|1.566.079.814
|% 1,92
|
|TUPRS
|79,15
|1.009.447.484
|% -0,38
|
|KOZAL
|21,72
|984.855.716
|% 2,07
|
|AKFYE
|15,89
|2.491.853.764
|% -4,45
|
|EKGYO
|6,42
|326.615.965
|% 0,63
|
|KOZAL
|21,72
|984.855.716
|% 2,07
|
|METRO
|1,77
|66.607.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,71
|316.418.544
|% 0,94
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2564
|19,2614
|% 0,12
|
|Euro
|21,0361
|21,1051
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,9237
|24,0437
|% 0,07
|
|Frank
|21,1885
|21,3161
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1184
|5,1441
|% 0,09
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|0,09
|
|Cumhuriyet
|8.452
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.508
|8.556
|-20,00
|
|Yarım
|4.155
|4.187
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.078
|2.093
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,02
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,24
|