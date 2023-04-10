***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 17:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Deprem Bölgesinde Yapılacak Kalıcı Konutlara İlişkin Protokol" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 1. Kısım İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. ile 03.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 4.104.961.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135625
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0797
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.230,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -11,53
|Açılış
|: 1.230,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2588
|19,2631
|% 0,14
|
|Euro
|20,8908
|20,8987
|% -0,45
|
|Sterlin
|23,7379
|23,8569
|% -0,31
|
|Frank
|21,0614
|21,1883
|% -0,50
|
|Riyal
|5,1179
|5,1436
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-20,26
|
|Altın Gr.
|1.231
|1.231
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.483
|8.564
|1,00
|
|Yarım
|4.143
|4.191
|1,00
|
|Çeyrek
|2.071
|2.095
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,33
|15,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|-0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem