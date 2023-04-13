***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2023 23:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Mart 2023 tarihleri itibarıyla, toplam 15.265.243.036 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 295.235 m2 büyüklüğe ulaşan, 2.272 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda 136.731.485,48 TL (KDV hariç) değerindeki 18 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2023 yılı ilk çeyrek sonu verilerine göre, hedefimiz olan 11.5 milyar TL'yi %132 oranında aştığımız görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.
Alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137885
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0218
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3640
En Düşük
19,2983
18:0521,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0205
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3961
En Düşük
21,3162
18:051.268,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.268,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.269,39
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3296
|19,3383
|% 0,10
|
|Euro
|21,3546
|21,3741
|% 0,10
|
|Sterlin
|24,1544
|24,2755
|% 0,07
|
|Frank
|21,6618
|21,7923
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1420
|5,1677
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|0,71
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.269
|0,53
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.709
|8.795
|4,00
|
|Yarım
|4.253
|4.304
|2,00
|
|Çeyrek
|2.127
|2.152
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,07
|0,01
|
|B. Petrol
|86,29
|86,29
|-0,07
|