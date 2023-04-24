***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2023 19:57
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Esenler Kuzey Rezerv Yapı Alanı 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici MUSTAFA EKŞİ İnş. Tur. San.ve Tic. Ltd. Şti. ile 20.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 6.396.000.000 TL+KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140581
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1875
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:051.240,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.240,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,89
En Düşük
1.231,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3990
|19,4033
|% 0,01
|
|Euro
|21,4231
|21,4359
|% 0,89
|
|Sterlin
|24,1158
|24,2368
|% 0,22
|
|Frank
|21,7539
|21,8850
|% 0,42
|
|Riyal
|5,1571
|5,1830
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|2,76
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.030
|9.189
|49,00
|
|Yarım
|4.410
|4.492
|27,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.260
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında