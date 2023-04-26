***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetimi Kurulumuz, Şirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O.'nın %50'şer hissesine sahip olduğu İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi adresinde bulunan 3,6 milyon m² arazi üzerine konut projesi geliştirme çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir. Proje kapsamında yer alan 144 Ada 14 ve 16 Parsellere ait yapı ruhsatları alınmıştır. Projenin kalan parsellerin ruhsat çalışmaları devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141429BIST