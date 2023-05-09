***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O.'nın %50'şer hissesine sahip olduğu İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi'nde geliştirilen Proje kapsamında 151 Ada 11, 152 Ada 7, 153 Ada 7, 154 Ada 7, 164 Ada 6, 166 Ada 4, 167 Ada 15, 167 Ada 17 ve 168 Ada 5 Parsellere ait Yapı Ruhsatları alınmıştır. Projenin kalan parsellerinin ruhsat çalışmaları devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149206BIST