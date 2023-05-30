***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2023 14:15
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Çekmeköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin Yer Teslimi, Yüklenici İZKA Gayr. İnş. A.Ş. & Park İstanbul Gayr. Yat. A.Ş. İş Ortaklığı'na yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154646
BIST
16:264.927
En Düşük
|Değişim
|: 3,32%
|| 158,32
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2620,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3058
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2622,0279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,4547
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
16:261.283,83
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 27,13
|Açılış
|: 1.283,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ARSAN
|6,38
|40.638.415
|% 10,00
|
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|25.047.131
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.879.412
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|VANGD
|7,23
|7.278.229
|% -3,98
|
|KLRHO
|32,30
|257.012.672
|% -3,64
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|THYAO
|147,50
|7.748.416.126
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|KCHOL
|80,30
|4.227.407.804
|% 5,38
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ASELS
|49,82
|3.567.806.441
|% 3,58
|
|ISCTR
|11,42
|4.492.257.656
|% 7,23
|
|YKBNK
|10,23
|3.728.275.746
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|681.369.033
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.739.936.975
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,27
|3.461.677.645
|% 9,27
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3945
|20,4002
|% 1,53
|
|Euro
|22,0091
|22,0720
|% 2,31
|
|Sterlin
|25,2910
|25,4179
|% 2,06
|
|Frank
|22,5089
|22,6445
|% 1,59
|
|Riyal
|5,4234
|5,4506
|% 1,39
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|16,03
|
|Altın Gr.
|1.281
|1.282
|24,83
|
|Cumhuriyet
|8.984
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.946
|9.192
|37,28
|
|Yarım
|4.384
|4.516
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.199
|2.251
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,20
|0,19
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-1,66
|
Seans Raporu
16:24
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-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, YESIL, AVHOL, GEREL, SEGYO, ANGEN, ARSAN, EGSER, ELITE, KONYA
-
16:39
TDGYO, AVHOL, ZPLIB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
DOGUB, SUWEN, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 197 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 29 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem