***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Çekmeköy 568/4 Parsel İlkokul Binası ve 566/4 Parsel Dini Tesis İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin Yer Teslimi, Yüklenici MFA Taah. İnş. ve Tic. A.Ş. ye 05.06.2023 Pazartesi günü yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156220BIST