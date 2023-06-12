***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O.'nın %50'şer hissesine sahip olduğu İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi'nde geliştirilen Proje kapsamında 144 Ada 14, 144 Ada 16, 146 Ada 4, 147 Ada 2, 149 Ada 8, 161 Ada 3, 164 Ada 4, 165 Ada 2, 169 Ada 2, 145 Ada 3, 145 Ada 5, 145 Ada 6, 142 Ada 15, 149 Ada 10, 149 Ada 12, 157 Ada 42, 157 Ada 44, 162 Ada 2, 164 Ada 6,166 Ada 4, 167 Ada 15, 167 Ada 17, 168 Ada 5, 151 Ada 8, 151 Ada 11, 152 Ada 7, 153 Ada 7, 154 Ada 7, 144 Ada 11, 144 Ada 17, 144 Ada 19, 150 Ada 18, 150 Ada 13, 160 Ada 2, 157 Ada 46, 157 Ada 48, 157 Ada 51, 157 Ada 31, 150 Ada 16, 150 Ada 17 ve 143 Ada 22 Parsellerde yer alan 12456 adet Konut ve 441 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 12897 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır. Bu kapsamda projenin tamamını oluşturan 41 adet parselin Yapı Ruhsat alım işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157939BIST