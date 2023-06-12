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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.06.2023 10:43
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O.'nın %50'şer hissesine sahip olduğu İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi'nde geliştirilen Proje kapsamında 144 Ada 14, 144 Ada 16, 146 Ada 4, 147 Ada 2, 149 Ada 8, 161 Ada 3, 164 Ada 4, 165 Ada 2, 169 Ada 2, 145 Ada 3, 145 Ada 5, 145 Ada 6, 142 Ada 15, 149 Ada 10, 149 Ada 12, 157 Ada 42, 157 Ada 44, 162 Ada 2, 164 Ada 6,166 Ada 4, 167 Ada 15, 167 Ada 17, 168 Ada 5, 151 Ada 8, 151 Ada 11, 152 Ada 7, 153 Ada 7, 154 Ada 7, 144 Ada 11, 144 Ada 17, 144 Ada 19, 150 Ada 18, 150 Ada 13, 160 Ada 2, 157 Ada 46, 157 Ada 48, 157 Ada 51, 157 Ada 31, 150 Ada 16, 150 Ada 17 ve 143 Ada 22 Parsellerde yer alan 12456 adet Konut ve 441 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 12897 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları  alınmıştır. Bu kapsamda projenin tamamını oluşturan 41 adet parselin Yapı Ruhsat alım işlemleri tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157939


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UZERB 198,00 2.596.493 % 10,00  
AVHOL 47,30 39.656.136 % 10,00  
RYSAS 46,42 50.518.170 % 10,00  
ERBOS 150,80 166.145.834 % 9,99  
AYCES 117,80 47.076.802 % 9,99  
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Riyal 6,2864 6,3180 % 1,14  
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Altın Ons 1.964 1.965 3,41  
Altın Gr. 1.493 1.493 18,67  
Cumhuriyet 9.923 10.071 40,00  
Tam 9.869 10.125 44,11  
Yarım 4.852 4.923 54,00  
Çeyrek 2.419 2.461 30,00  
Gümüş.Ons 24,25 24,27 -0,03  
Gümüş Gr. 18,43 18,45 0,19  
B. Petrol 73,44 73,44 -1,35  
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