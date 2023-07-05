***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firüzköy 1.Etap 2.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 807 Ada 28 Parselde yer alan 94 adet Konuttan ve 1 adet Dükkan ile 811 Ada 9 Parselde 223 adet Konuttan ve 8 adet Dükkandan oluşan, toplam 326 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165565BIST