***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2023 09:46
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, "İstanbul Avcılar Firüzköy 1.Etap 2.Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 807 Ada 28 Parselde yer alan 94 adet Konuttan ve 1 adet Dükkan ile 811 Ada 9 Parselde 223 adet Konuttan ve 8 adet Dükkandan oluşan, toplam 326 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165565
BIST
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12:045.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -6,45
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:0426,0946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1333
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:0428,4360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1277
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:041.616,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.616,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:02
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.290.752
|% 10,00
|
|DERIM
|15,00
|63.232.572
|% 9,97
|
|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
|
|AVHOL
|131,40
|8.262.695
|% 9,96
|
|BRYAT
|1.463,60
|261.051.923
|% -4,65
|
|INGRM
|547,00
|3.446.716
|% -3,63
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|ARASE
|48,30
|33.777.948
|% -2,82
|
|ORMA
|62,40
|106.579
|% -2,50
|
|THYAO
|208,40
|3.645.547.208
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,36
|1.602.984.077
|% 1,03
|
|TCELL
|38,42
|1.437.414.767
|% 2,67
|
|ASTOR
|69,55
|1.322.423.838
|% 1,68
|
|YKBNK
|13,17
|1.123.721.596
|% -1,79
|
|VKGYO
|3,13
|337.771.819
|% 2,96
|
|EKGYO
|7,82
|724.792.188
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,17
|1.123.721.596
|% -1,79
|
|ODAS
|7,96
|618.886.837
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,81
|209.987.650
|% -1,06
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0683
|26,1073
|% 0,56
|
|Euro
|28,4050
|28,4412
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,0543
|33,2201
|% 0,31
|
|Frank
|28,9241
|29,0984
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9326
|6,9674
|% 0,31
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,04
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|6,15
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.934
|14,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.204
|5.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,74
|75,74
|-0,51
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17BRYAT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 1, 463.60 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 461 adet işlem
-
12:16DERHL
Yüzde 5.56 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 783, 802 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 16 kaybederek (% -0.17 ) 6, 649
-
12:15
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, BRKVY
-
12:15CONSE
Yüzde 4.04 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 183, 424 adet işlem