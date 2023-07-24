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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.07.2023 10:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme  İnşaatı İşi (Saraçoğlu Mahallesi) kapsamında, 2940/7 ada parselde bulunan A blok, 2940/8 ada parselde bulunan A blok, 2940/9 ada parselde bulunan A blok, 2940/10 ada parselde bulunan A blok, 2940/11 ada parselde bulunan A blok, 2940/16 ada parselde bulunan A blok, 5361/3 ada parselde bulunan A, B1, C, B2,B3, D1, D2, E1, E2, F, G ve H bloklar, 80146/3 (Eski 80146/1) ada parselde bulunan A1, B1, B2, B3, A2 ve C bloklar, 80146/4 (Eski 80146/1) ada parselde bulunan D, E1 ve E2 bloklar, 80146/2 (Eski 80146/1) ada parselde bulunan E3, F ve G bloklar, 80144/3 (Eski 80145/2) ada parselde bulunan D, B5, B4, C2 ve E bloklar, 80144/4 (Eski 80145/2) ada parselde bulunan Cl, B3, B2, B1 ve A Blokların kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 20.07.2023 tarihinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174447


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Yarım 5.559 5.647 -33,00  
Çeyrek 2.780 2.824 -16,00  
Gümüş.Ons 24,63 24,66 0,03  
Gümüş Gr. 21,31 21,33 -0,02  
B. Petrol 80,52 80,52 -0,36  
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