***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi (Saraçoğlu Mahallesi) kapsamında, 2940/7 ada parselde bulunan A blok, 2940/8 ada parselde bulunan A blok, 2940/9 ada parselde bulunan A blok, 2940/10 ada parselde bulunan A blok, 2940/11 ada parselde bulunan A blok, 2940/16 ada parselde bulunan A blok, 5361/3 ada parselde bulunan A, B1, C, B2,B3, D1, D2, E1, E2, F, G ve H bloklar, 80146/3 (Eski 80146/1) ada parselde bulunan A1, B1, B2, B3, A2 ve C bloklar, 80146/4 (Eski 80146/1) ada parselde bulunan D, E1 ve E2 bloklar, 80146/2 (Eski 80146/1) ada parselde bulunan E3, F ve G bloklar, 80144/3 (Eski 80145/2) ada parselde bulunan D, B5, B4, C2 ve E bloklar, 80144/4 (Eski 80145/2) ada parselde bulunan Cl, B3, B2, B1 ve A Blokların kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 20.07.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174447BIST