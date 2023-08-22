***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2023 09:09
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye) kapsamında, 1353 Ada 4 Parsel 24 Adet Konut Blokları ile Bu Bloklara Ait Otopark, İstinat Perdeleri ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 18.08.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188074
BIST
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10:567.845
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 47,85
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.832
En Yüksek
7.903
10:5627,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0620
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5629,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1595
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:561.662,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,86
|Açılış
|: 1.662,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:55
|NETAS
|47,32
|13.490.933
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.039.231
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|1.281.866
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|7.923.842
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,44
|46.944.817
|% -8,08
|
|ONCSM
|201,10
|57.746.379
|% -7,24
|
|AVHOL
|101,40
|47.354.820
|% -7,06
|
|TUPRS
|144,60
|5.217.984.260
|% 3,51
|
|THYAO
|261,20
|4.872.335.945
|% 0,85
|
|EREGL
|44,78
|2.502.599.455
|% -0,49
|
|TCELL
|58,40
|1.912.045.918
|% 2,73
|
|KLSER
|114,50
|1.572.820.495
|% 8,63
|
|SKBNK
|4,07
|328.645.651
|% 0,74
|
|ODAS
|12,66
|916.837.984
|% 2,68
|
|YKBNK
|15,84
|1.086.937.892
|% -1,06
|
|ZOREN
|5,04
|284.762.963
|% 1,61
|
|EREGL
|44,78
|2.502.599.455
|% -0,49
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1957
|27,2019
|% 0,22
|
|Euro
|29,7383
|29,7547
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,6971
|34,8711
|% 0,51
|
|Frank
|30,8729
|31,0589
|% 0,32
|
|Riyal
|7,2300
|7,2663
|% 0,22
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|6,44
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|8,86
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.184
|11.273
|27,00
|
|Yarım
|5.609
|5.663
|14,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|0,09
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-0,34
|
Seans Raporu
10:55
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : INGRM, TETMT