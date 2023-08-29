***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Kartal Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İstmarina) kapsamında, 9052 Ada 3 Parsel Cami İnşaatı İşleri ve 9049 Ada 1 Parsel Hastane Bloğunun (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 28.08.2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190110BIST