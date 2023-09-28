***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizprojelerinden İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Cer İstanbul-Cer Loft)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye ekProtokol ile206.244.369,68TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri,534.501.384,91 TL'yeyükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197727BIST