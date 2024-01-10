***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Hatay Antakya 1. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Kiska-Kom İnş. ve Tic. A.Ş. & Çetin Sezgin İş Ortaklığı ile 10.01.2024 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 522.660.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238017BIST