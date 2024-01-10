***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 16:45
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Hatay Antakya 1. Etap Kazı ve Zemin İyileştirme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Kiska-Kom İnş. ve Tic. A.Ş. & Çetin Sezgin İş Ortaklığı ile 10.01.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 522.660.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238017
BIST
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18:057.874
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
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|Açılış
|: 7.734
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|Önceki Kapanış
|: 7.736
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7.709
En Yüksek
7.897
18:0529,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 29,9900
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|Önceki Kapanış
|: 29,9700
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29,9768
En Düşük
29,8218
18:0532,8902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 32,7500
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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18:051.953,61
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|Açılış
|: 1.953,94
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|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
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1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|52,80
|365.209.399
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,84
|316.644.708
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,64
|63.559.281
|% 9,99
|
|BAYRK
|21,14
|48.292.177
|% 9,99
|
|MARKA
|47,18
|20.054.508
|% 9,98
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,75
|358.742.247
|% -9,24
|
|DAPGM
|26,02
|567.023.931
|% -7,67
|
|CEMAS
|4,78
|214.427.458
|% -6,64
|
|CVKMD
|369,50
|394.741.159
|% -6,10
|
|THYAO
|249,90
|11.467.212.507
|% 2,88
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|AKBNK
|40,74
|4.285.692.075
|% 2,26
|
|YKBNK
|23,56
|5.624.384.606
|% 5,08
|
|EKGYO
|8,25
|2.004.096.455
|% 1,48
|
|ISCTR
|25,70
|5.125.250.424
|% 2,23
|
|EREGL
|45,04
|8.025.085.758
|% 4,99
|
|HALKB
|13,22
|2.066.853.867
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9686
|29,9736
|% 0,16
|
|Euro
|32,8784
|32,8902
|% 0,47
|
|Sterlin
|38,0554
|38,2463
|% 0,39
|
|Frank
|35,0587
|35,2699
|% 0,26
|
|Riyal
|7,9679
|8,0078
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,88
|22,92
|% 0,66
|
|Platin
|923,20
|926,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,58
|991,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,29
|78,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,65
|2.029,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 427, 646 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 882 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 91, 693.00 milyon TL de
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17:58KFEIN
Yüzde 9.94 oranında artışla 74.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 812 adet işlem
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17:56YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 577 adet işlem
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17:55YAYLA
Yüzde 9.95 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 092 adet işlem