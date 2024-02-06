***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 17:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark İstinye)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile 4.078.287.280,94 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 4.871.700.056,11 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247180
BIST
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18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0308
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.000,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,18
|Açılış
|: 2.000,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
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2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|657.778.525
|% 10,00
|
|SMART
|45,36
|625.118.109
|% 9,99
|
|DOFER
|55,05
|312.198.374
|% 9,99
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|HTTBT
|70,30
|80.635.006
|% -3,30
|
|HEDEF
|30,96
|36.010.217
|% -3,13
|
|KTLEV
|90,45
|68.930.283
|% -3,00
|
|AZTEK
|136,00
|206.307.347
|% -2,86
|
|BINHO
|652,00
|2.735.457.506
|% 4,74
|
|MIATK
|54,65
|2.720.674.807
|% 9,92
|
|MEGMT
|58,35
|2.127.957.454
|% 6,09
|
|CATES
|89,40
|2.056.755.678
|% 2,00
|
|EKOS
|68,70
|1.882.863.141
|% 1,10
|
|MIATK
|54,65
|2.720.674.807
|% 9,92
|
|BEGYO
|5,22
|198.151.200
|% -0,19
|
|MEGMT
|58,35
|2.127.957.454
|% 6,09
|
|MOBTL
|5,51
|183.146.420
|% 0,92
|
|LRSHO
|2,47
|79.476.974
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5517
|30,5580
|% 0,01
|
|Euro
|32,8779
|32,8902
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3248
|38,5170
|% 0,34
|
|Frank
|34,9565
|35,1671
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1271
|8,1679
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|905,64
|907,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,27
|957,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,44
|78,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,42
|2.036,74
|% 0,66
|