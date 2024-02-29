***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 15:29
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28.05.2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 1. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici KUZU Toplu Konut İnş. A.Ş. ile 27.02.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 3.334.500.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252991
BIST
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15:259.176
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
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|Açılış
|: 9.100
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|Önceki Kapanış
|: 9.062
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9.089
En Yüksek
9.196
15:2531,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0271
|Açılış
|: 31,1700
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|Önceki Kapanış
|: 31,2200
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31,3072
En Düşük
31,1201
15:2533,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0829
|Açılış
|: 33,7000
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|Önceki Kapanış
|: 33,7500
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34,0964
En Düşük
33,7735
15:252.036,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,62
|Açılış
|: 2.036,96
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|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
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2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ISYAT
|12,10
|59.218.313
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|212.489.328
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|83.022.919
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|ATATP
|162,20
|762.631.155
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|697.595.976
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|KARTN
|114,80
|373.209.063
|% -7,12
|
|PKENT
|367,50
|259.355.530
|% -6,43
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|THYAO
|280,50
|5.756.052.127
|% 1,63
|
|PGSUS
|865,00
|5.170.216.791
|% 1,11
|
|MIATK
|75,45
|3.486.263.158
|% 5,89
|
|GUBRF
|197,60
|3.389.058.460
|% 8,33
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,03
|1.605.388.647
|% 0,64
|
|EKGYO
|11,46
|1.621.100.842
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,16
|2.289.434.371
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,47
|502.575.589
|% 0,74
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2229
|31,2288
|% 0,09
|
|Euro
|33,8614
|33,9358
|% 0,24
|
|Sterlin
|39,3502
|39,5475
|% -0,09
|
|Frank
|35,3149
|35,5277
|% -0,15
|
|Riyal
|8,2997
|8,3414
|% 0,06
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|882,68
|884,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,84
|939,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,05
|82,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,18
|2.029,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:25
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15:40MIATK
Yüzde 5.82 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 930, 051 adet işlem
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15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 4 artarak (% 0.86 ) 9, 688
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15:39XU100
Endeks 9, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 85, 205.00 milyon TL de
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15:39ULUSE
Yüzde 4.64 oranında artışla 169.30 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 234 adet işlem
-
15:37MOBTL
Yüzde 4.57 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 262, 344 adet işlem