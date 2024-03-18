***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28.05.2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici AKM Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Ruba Yapı Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (AKM RUBA Adi Ortaklığı) ile 11.03.2024 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 1.675.000.000 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259844BIST