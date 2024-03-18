***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2024 16:38
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28.05.2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici AKM Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş. & Ruba Yapı Tic. A.Ş. İş Ortaklığı (AKM RUBA Adi Ortaklığı) ile 11.03.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 1.675.000.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259844
BIST
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16:488.776
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -53,10
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:4832,3104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1833
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:4835,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1073
|Açılış
|: 36,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:482.239,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.239,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
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2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:48
|AKENR
|6,60
|22.034.912
|% 10,00
|
|MEPET
|13,31
|16.101.143
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|12.122.873
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.275.972
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|274.726.556
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.854.528
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.139.150
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.401.936
|% -9,94
|
|DOAS
|315,50
|3.980.870.402
|% 5,34
|
|TUPRS
|166,90
|3.934.175.235
|% 2,39
|
|THYAO
|270,00
|3.790.562.964
|% -0,09
|
|ALVES
|56,55
|2.893.643.095
|% -6,91
|
|EREGL
|44,30
|2.785.414.589
|% -0,23
|
|ZOREN
|5,26
|1.242.542.206
|% 2,53
|
|ISCTR
|10,38
|1.545.855.760
|% 1,37
|
|EKGYO
|10,65
|1.058.697.504
|% -1,21
|
|AKFGY
|2,51
|205.202.519
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,22
|1.738.822.675
|% 0,82
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2730
|32,3104
|% 0,57
|
|Euro
|35,2089
|35,2253
|% 0,31
|
|Sterlin
|42,2551
|42,4669
|% 1,61
|
|Frank
|37,5183
|37,7064
|% 1,52
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|918,91
|920,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,55
|1.050,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,64
|85,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,36
|2.158,66
|% 0,66
|