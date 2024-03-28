***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2024 12:26
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 27.03.2024 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263627
BIST
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14:008.995
En Düşük
|Değişim
|: 2,14%
|| 188,25
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.030
14:0032,3316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0808
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
14:0035,0966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0250
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
14:002.298,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 21,32
|Açılış
|: 2.300,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler14:00
|MEPET
|12,87
|11.774.287
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|437.157.955
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.566.140
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|27.926.550
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|25.552.941
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.495,00
|6.341.230
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|165.765.538
|% -9,98
|
|PEKGY
|10,30
|738.692.536
|% -9,97
|
|ENSRI
|29,98
|121.892.571
|% -9,97
|
|BRKSN
|43,96
|84.302.988
|% -8,38
|
|THYAO
|292,25
|6.650.541.483
|% 3,36
|
|AGROT
|38,50
|3.321.717.430
|% -1,69
|
|ISCTR
|11,12
|2.446.170.372
|% 2,58
|
|GUBRF
|164,40
|2.378.877.596
|% -1,02
|
|TUPRS
|173,90
|2.009.105.440
|% 2,47
|
|ISCTR
|11,12
|2.446.170.372
|% 2,58
|
|ZOREN
|5,59
|805.320.567
|% 1,45
|
|AGROT
|38,50
|3.321.717.430
|% -1,69
|
|EKGYO
|9,57
|737.922.580
|% 1,48
|
|HEKTS
|17,25
|1.310.977.836
|% 5,70
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3252
|32,3311
|% 0,25
|
|Euro
|35,0662
|35,0925
|% -0,08
|
|Sterlin
|40,8776
|41,0825
|% -0,49
|
|Frank
|35,7899
|35,9693
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6384
|8,6817
|% -0,36
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,71
|% 0,66
|
|Platin
|900,02
|901,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,37
|1.003,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,04
|86,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.211,74
|2.212,12
|% 0,66
|